Интересное 23 августа 2023, 16:29 Депутат Хамзаев заявил, что новый закон о вейпах не приведет к запрету электронных сигарет

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В России вступит в силу закон, запрещающий продажу вейпов с определенными ароматизированными добавками. Депутат Госдумы Султан Хамзаев прокомментировал это нововведение. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

По словам специалиста, закон не приведет к полному запрету вейпов в стране. Однако это позволит снизить интерес детей к подобной продукции, так как сладкие вкусы привлекали именно их. В список запрещенных добавок-ароматизаторов включили печенье, колу, мяту, банан и много других.

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«Цель была подсадить ребенка на наркотик, которым называется химический никотин. То, что мы разработали этот перечень, я считаю, что абсолютно правильно», — отметил Хамзаев.