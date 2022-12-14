Интересное 14 декабря 2022, 17:16 Депутат Госдумы Разворотнева рассказала, что делать, если на вас упала сосулька Депутат Госдумы Разворотнева посоветовала обратиться за компенсацией при падении сосульки

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Зампред Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, зампред Комиссии по обеспечению жилищных прав граждан Светлана Разворотнева рассказала, что делать, если на вас с крыши дома упала сосулька. Об этом сообщила «Общественная служба новостей».

Депутат пояснила, что при падении сосульки можно получить компенсацию, а также привлечь к ответственности виновных. За средствами стоит обратиться в досудебном порядке. Обычно коммунальные организации готовы выплатить деньги, чтобы не доводить дело до суда.

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В первую очередь депутат посоветовала обратиться в травмпункт и зафиксировать повреждение. Кроме того, важно сфотографировать место получения травмы, а также найти свидетелей. После всех процедур нужно обратиться к владельцу участка. Если не получилось договориться, придется решать вопрос через суд.

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«Если очевидно, что травма получена не потому, что нога подвернулась, а из-за того, что сосулька с крыши упала, такие случаи для обратившихся часто заканчиваются благоприятно», — рассказала Разворотнева.