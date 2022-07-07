Депутат Госдумы Оглоблина предложила ввести понятие «фермерская продукция»

Депутат Государственной думы Юлия Оглоблина выступила с инициативой разработать законопроект, который обозначит, какую продукцию можно называть «фермерской». Об этом сообщило ИА Nation News.

Политик заявила, что благодаря подобному закону фермеры смогут лучше продвигать товары собственного производства. По ее словам, на обсуждение данную тему вынесли именно представители отрасли. Оглоблина пояснила, что сейчас любые фирмы могут позиционировать свою продукцию как фермерскую. Однако зачастую подобная маркировка далека от правды и является лишь маркетинговым ходом.

«У покупателей сложилось представление, что фермерская продукция сделана из натурального сырья, она самая вкусная, полезная, экологичная. При этом себестоимость настоящей фермерской продукции, произведенной малыми хозяйствами, значительно выше. Естественно, фермеры не могут конкурировать на рынке и продвигать свою продукцию рядом с разрекламированными брендами», — заявила политик.