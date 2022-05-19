Депутат Гаврилов заявил, что банкротство российского Google могут признать незаконным

Сотрудникам органов необходимо проверить на законность попытку российского подразделения Google объявить себя банкротом. Такой совет дал председатель профильного комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. Об этом сообщило РИА ФАН.

В ближайшее время компания Google планирует признать себя банкротом в арбитражном суде. Однако, по словам депутата, законных оснований для такого статуса у компании нет.

«Российское подразделение Google, выполняя требования американских владельцев, участвует в антироссийских санкциях и тем самым грубо нарушает законодательство России. Подача заявления о банкротстве — это попытка уйти от исполнения решения арбитражного суда по иску телекомпании НТВ», — отметил Гаврилов.