Интересное 26 июля 2023, 18:43 Депутат Драпеко заявила, что в Госдуме не планируют запрещать иностранную музыку

Читать 360tv в

Депутаты Госдумы не рассматривают вариант запрета иностранной музыки в общественных местах и торговых центрах. Такой информацией поделилась первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко. Об этом сообщило ИА НСН.

По словам депутата, День Победы все же считается исключением. В этот праздник многим людям хочется слушать именно тематическую музыку.

Реклама

«В целом мы иностранную музыку запрещать не собираемся, наоборот — мы забираем лучшее из классики, из всех жанров», — рассказала Драпеко.