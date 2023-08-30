Интересное 30 августа 2023, 17:50 Депутат Чаплин заявил, что россияне имеют право застраховаться от увольнения

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Россияне имеют право застраховаться от разных опасных ситуаций, в том числе в сфере здравоохранения и финансов. Такой информацией поделился депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин. Об этом сообщил LIFE.

Специалист отметил, что в России есть большой выбор программ страхования. К примеру, существуют выплаты при увольнении и страховки на домашних питомцев. Некоторые компании предлагают полис, куда входит посещение ветврачей, а также выплаты в случае порчи чужого имущества питомцем.

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Фермеры же могут застраховать свой урожай от неблагоприятных природных явлений, болезней, вредителей и гибели.