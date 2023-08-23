Интересное 23 августа 2023, 18:44 Депутат Чаплин посоветовал не приобретать квартиры с незаконной перепланировкой

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Перед тем, как приобрести жилье, важно убедиться в том, была ли там перепланировка и законной ли она являлась. Такой информацией поделился депутат Госдумы, член Комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин. Об этом сообщила «Парламентская газета».

Специалист пояснил, что если в квартире была выполнена незаконная перепланировка, от нового владельца могут потребовать вернуть жилье в изначальный вид за собственный счет. Собственнику жилья могут выписать штраф в размере до 2,5 тысячи рублей.