Интересное 28 марта 2024, 15:01 Депутат Чаплин назвал март наиболее благоприятным временем для обрезки деревьев

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Депутат Госдумы, председатель союза дачников Подмосковья Никита Чаплин в беседе с изданием Life рассказал, что март является наиболее удачным временем для обрезки деревьев.

Он пояснил, что в этом месяце деревья еще находятся в спящем состоянии, и движение сока еще не началось. Во время обрезки температура воздуха должна быть стабильно выше 0 градусов.

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Как написал RT, в летнее время не рекомендуется проводить процедуры с обрезанием, однако можно подрезать молодые побеги. Осенью обрезка может привести к повреждению деревьев морозостойкости.