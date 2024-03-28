28 марта 2024, 15:01
Депутат Чаплин назвал март наиболее благоприятным временем для обрезки деревьев
Депутат Госдумы, председатель союза дачников Подмосковья Никита Чаплин в беседе с изданием Life рассказал, что март является наиболее удачным временем для обрезки деревьев.
Он пояснил, что в этом месяце деревья еще находятся в спящем состоянии, и движение сока еще не началось. Во время обрезки температура воздуха должна быть стабильно выше 0 градусов.
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Как написал RT, в летнее время не рекомендуется проводить процедуры с обрезанием, однако можно подрезать молодые побеги. Осенью обрезка может привести к повреждению деревьев морозостойкости.
Сад и огород
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