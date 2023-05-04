Интересное 04 мая 2023, 23:13 Депутат Буцкая рассказала, как улучшить демографическую ситуацию в России

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Для того, чтобы улучшить демографию в России, необходимо привить россиянам желание иметь детей. Таким мнением поделилась депутат Татьяна Буцкая. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

«Первое — это то, что ты должен быть настроен, вот ценности. Первое — это ценности: ценность семьи, ценность рождения ребенка, ценность собственного здоровья, ценность самореализации», — пояснила Буцкая.

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Также специалист выделила среди важных условий поддержку со стороны государства и хорошие возможности. Жителям страны необходимо обеспечить декретный отпуск, ясли, продленку, учебу, профориентацию.