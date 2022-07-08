Депутат Бурматов заявил, что в России не будет налога на домашних животных

Жители России особенно трепетно относятся к домашним питомцам. Именно по этой причине в стране не введут налог на животных. Такой информацией поделился первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Об этом сообщило ИА НСН.

Политик подчеркнул, что в Госдуме никогда даже не начнут рассматривать подобный законопроект. По ее словам, всех людей, которые держат у себя животных, необходимо поблагодарить.

«Налога на домашних животных в Российской Федерации не будет никогда, точка. Все спекуляции по этому поводу являются абсолютной провокацией и разговорами крайне деструктивными», — отметил он.