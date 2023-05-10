Интересное 10 мая 2023, 17:37 Депутат Бурматов раскритиковал деятельность заводчиков животных Депутат Бурматов посоветовал отрегулировать деятельность по разведению животных

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Очень важно отрегулировать в России деятельность по разведению животных. Таким мнением поделился первый заместитель думского комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Об этом сообщило ИА НСН.

По словам специалиста, сейчас закон не регулирует деятельность заводчиков. Он подчеркнул, что многие люди, которые разводят животных, делают это недобросовестно. Часто в квартире содержат десятки животных, а тех, кого не удается продать, выкидывают на улицу.

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«Обычно необходимость контроля возникает, когда есть нарушения. Люди жалуются, соседи, тогда уже есть законные основания для проверки», — отметил Бурматов.