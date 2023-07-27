Интересное 27 июля 2023, 14:38 Депутат Бурматов предложил ужесточить контроль за нелегальными заводчиками животных

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Контроль за нелегальными заводчиками животных необходимо ужесточить. Такое мнение высказал первый заместитель думского комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Об этом сообщило ИА НСН.

По словам Бурматова, такие заводчики не состоят в кинологической федерации. Часто они продают больных животных через интернет. Кроме того, такие заводчики уклоняются от уплаты налогов.

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«Такие граждане не состоят в кинологической федерации, не подчиняются никаким правилам, печатают просто на принтере любые родословные, чтобы выдать животное за породистое. Это мошенничество», — пояснил депутат.