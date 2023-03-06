Интересное 06 марта 2023, 18:32 Депутат Бурматов поддержал идею о переходе на электронные платежки за ЖКУ

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Российский экологический оператор предложил перейти на электронные платежки за ЖКУ. Данную идею поддержал первый зампред комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, однако отметил, что изменение должно происходить добровольно, написала радиостанция «Говорит Москва».

По словам специалиста, подобное решение поможет сэкономить большой объем бюджетных средств. Однако подобная инициатива столкнется с рядом неудобств в регионах, реализовать ее в полной мере получится лишь в крупных городах страны.

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«Дело это хорошее, правильное, но нельзя ущемлять права граждан. Человек должен иметь право выбрать, какая квитанция у него будет, никакой ультимативности здесь быть не должно», — отметил Бурматов.

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