Интересное 24 апреля 2023, 18:12 Депутат Бабашов предложил разрешить тонировку передних стекол на юге

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В России началась подготовка поправок в КоАП, которые предполагают отмену штрафа в размере 500 рублей за тонировку передних боковых стекол машин. Член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Леонид Бабашов высказался об этом нововведении. Об этом сообщила Lenta.Ru.

По словам депутата, разрешить тонировку передних стекол можно в южных регионах. Однако они все равно должны быть гораздо более светлые и проницаемые, чем задние.

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Но не все поддержали инициативу об отмене штрафов за тонировку. Так, председатель комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев негативно оценил эту идею.

«Появится законопроект — будем обсуждать, но я против», — отметил политик.