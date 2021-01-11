Женщина рассказала о страшных последствиях депиляции перед родами

Беременная женщина по имени Клэр разместила видео, в котором объяснила подписчикам, что решила избавиться от волос на гениталиях перед родами. Она пояснила, что хотела выглядеть лучше в больнице.

Клэр рассказала, что уже через пару минут после того, как она нанесла средство на кожу, она почувствовала сильное жжение. Женщина попыталась убрать крем с тела, но все равно получила ожог.

Жжение кожи не прекращалось у Клэр на протяжении часа. Тогда она решила обратиться за медицинской помощью.

«Моя кожа вздулась и начала кровоточить, мое состояние не улучшалось, хоть я и сидела в ванной целый час», — рассказала Клэр.

Блогерше немедленно сказали ехать в больницу, где позже ей диагностировали химический ожог. Клэр госпитализировали. Врачи установили ей в месте волдыря катетер. Это было сделано, чтобы уменьшить воспаление.

Клэр рассказала, что когда она пыталась сходить в туалет в больнице, она закричала от боли. Ей показалось, что ее «изрезали бритвой». Сейчас Клэр полностью восстановилась.

В комментариях под роликом пользователи поддержали блогершу. Многие из них рассказали, что и сами сталкивались с аналогичной проблемой.

Сегодня многие женщины пользуются услугами косметологов и являются частыми клиентками салонов красоты. Но не стоит забывать, что в погоне за красотой можно потерять здоровье. Некоторые бьюти-процедуры могут привести к раку, если ими злоупотреблять.