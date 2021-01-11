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    11 января 2021, 04:25

    Женщина рассказала о страшных последствиях депиляции перед родами

    Валерия Шафирко

    Жжение, химический ожог и госпитализация — вот к чему привела блогершу депиляция перед родами. Беременная женщина поделилась своей историей в TikTok, и на нее обратили внимание журналисты The Sun.

    Беременная женщина по имени Клэр разместила видео, в котором объяснила подписчикам, что решила избавиться от волос на гениталиях перед родами. Она пояснила, что хотела выглядеть лучше в больнице.

    Клэр рассказала, что уже через пару минут после того, как она нанесла средство на кожу, она почувствовала сильное жжение. Женщина попыталась убрать крем с тела, но все равно получила ожог.

    Жжение кожи не прекращалось у Клэр на протяжении часа. Тогда она решила обратиться за медицинской помощью.

    «Моя кожа вздулась и начала кровоточить, мое состояние не улучшалось, хоть я и сидела в ванной целый час», — рассказала Клэр.

    Блогерше немедленно сказали ехать в больницу, где позже ей диагностировали химический ожог. Клэр госпитализировали. Врачи установили ей в месте волдыря катетер. Это было сделано, чтобы уменьшить воспаление.

    Клэр рассказала, что когда она пыталась сходить в туалет в больнице, она закричала от боли. Ей показалось, что ее «изрезали бритвой». Сейчас Клэр полностью восстановилась.

    В комментариях под роликом пользователи поддержали блогершу. Многие из них рассказали, что и сами сталкивались с аналогичной проблемой.

    Сегодня многие женщины пользуются услугами косметологов и являются частыми клиентками салонов красоты. Но не стоит забывать, что в погоне за красотой можно потерять здоровье. Некоторые бьюти-процедуры могут привести к раку, если ими злоупотреблять.