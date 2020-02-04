04 февраля 2020, 12:27
Дэниэл Крейг летает на глайдере и тонет в новом фильме о Джеймсе Бонде
Трейлер фильма «Не время умирать» был показан на Супербоуле-2020. Об этом сообщил сайт «Газета.ru».
В новой части кинофраншизы о Джеймсе Бонде главный герой, которого играет Дэниэл Крейг, летает на глайдере, тонет и встречается со своим противником. Роль последнего исполнит Рами Малек, известный по фильму «Богемская рапсодия».
Премьера запланирована на 2 апреля. Этот фильм станет последней частью, в которой агента 007 сыграет Крейг.