Россиянам рассказали, как правильно вкладывать деньги в недвижимость

Спрос на загородную недвижимость значительно вырос в последнее время. Генеральный директор «Палникс Групп» Александр Николаев рассказал, как правильно вкладывать деньги в эту отрасль. Об этом сообщили «Дни.ру» со ссылкой на «Деловой квартал».

Специалист отметил, что стоимость земли и зданий возросла на 60%. При этом спрос стабильно продолжает повышаться. Несмотря на это, Николаев посоветовал не вкладываться в строительство, так как стоимость стройматериалов стала намного выше из-за западных санкций против России. Эксперт отметил, что лучше всего дождаться момента, когда цены стабилизируются, и лишь после этого вкладываться в жилье.