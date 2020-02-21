День защитника Отечества в Адыгее отметят гонкой по бездорожью

21 февраля пройдет регистрация участников гонки и лекция по ее формату и нюансам работы контрольных приборов. Основная часть соревнований состоится 22 февраля. Она начнется с этапа в поселке Каменномостском на поляне Кузнецова. Там организовали смотровые площадки и автостоянки.

Награждение победителей и церемония закрытия соревнований пройдут 23 февраля.

Старейшая и единственная в Адыгее зимняя гонка впервые пройдет в статусе Кубка Республики в этом году. По словам организатора гонки Дмитрия Фриза, маршрут соревнования заранее подготовлен и отмечен точками GPS. Он состоит из четырех линейных специальных участков протяженностью 100 километров. Участие в гонке примут около 30 экипажей из южных регионов РФ. соревнования будут проходить в категориях «ТР0», «ТР1», «ТР2» и «Абсолют».