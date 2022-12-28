Интересное 28 декабря 2022, 23:20 День Рождения новогоднего персонажа Морозко провели в Варнавине

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Морозко — сын Деда Мороза и его супруги Зимы. В поселке Варнавино Нижегородской области он помогает главным символам Нового года проводить праздник. Накануне там отметили день Рождения этого персонажа. Об этом сообщил сайт pravda-nn.ru.

День Рождения Морозко традиционно отмечают в Варнавине. На мероприятие приезжают не только местные жители, но и гости Нижегородской области. Для участников мероприятия готовят конкурсы, концертные номера и игры, проводят хороводы.

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На празднике можно попробовать и необычные местные блюда — пироги с лесными грибами, яйцами, курицей, рыбой, ватрушки, пряники, баранки. Кроме того, можно отведать пельменей, сала, шашлыков, а запить все горячим иван-чаем.

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