День города пройдет в Губкинском в первые выходные сентября

День города в Губкинском пройдет 4 и 5 сентября. Глава города Андрей Гаранин рассказал подписчикам в социальных сетях о том, какие развлечения власти подготовили для жителей. Об этом сообщил «Север-Пресс».

«Для детей мы строим „Сказочный город“ с разными аттракционами и развлечениями. Уверен, что юным губкинцам понравится. Напротив администрации возводят необычную локацию „Летний лед“. В праздник можно будет не только покататься на коньках (прокат организуем), но и посмотреть ледовое шоу», — рассказал политик.

Он также отметил, что жителей ждет много сюрпризов. По его словам, о самом главном подарке станет известно завтра, 27 августа.