Демограф Крупнов заявил о возникновении новых мегаполисов в России

Четыре новых города-миллионника появились в России. Председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов рассказал, почему это произошло. Об этом сообщила «Общественная служба новостей».

Эксперт подчеркнул, что в ближайшее время в России может возникнуть больше подобных городов. Такое случиться, если, к примеру, Энгельс и Саратов объединятся в единый городской округ.

«Волгоград как-то ввел в черту города соседние территории, став миллионником. Население уезжает — и снова перестал им быть… И это продолжается уже двадцать лет», — рассказал эксперт.