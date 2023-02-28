Интересное 28 февраля 2023, 00:37 Деловой центр появится вокруг «Лахты» в Петербурге

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Территории Приморского района вокруг «Лахта Центра» в Санкт-Петербурге планируют застроить. Там хотят возвести новый деловой объект. Об этом сообщил «Деловой Петербург» со ссылкой на данные администрации.

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Представители Смольного отметили, что данные территории являются оптимальными по своей транспортной доступности. В ближайшее время там планируют проложить новые трассы, благодаря чему путь до центра составит порядка 15 минут, написала Neva.Today.