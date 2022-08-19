Дельфины поиграли в догонялки и удивили туристов на Черном море

Лето — время водного спорта и игр. Похоже такого же мнения придерживаются и дельфины, которые устроили в Черном море свои собственные догонялки.

Млекопитающие устроили настоящее представление. Они прыгали друг через друга, под водой водили хоровод и совсем не волновались о том, что за их весельем следит камера. Ролик опубликовал Telegram-канал «Сочи № 1».

Кстати, возможно на кадрах вовсе не «дельфиньи догонялки», а зажигательные танцы млекопитающих. Ведь, как известно, дельфины обладают очень хорошим слухом.