19 августа 2022, 04:19
Дельфины поиграли в догонялки и удивили туристов на Черном море
Зажигательные танцы дельфинов в Черном море сняли на видео
Лето — время водного спорта и игр. Похоже такого же мнения придерживаются и дельфины, которые устроили в Черном море свои собственные догонялки.
Млекопитающие устроили настоящее представление. Они прыгали друг через друга, под водой водили хоровод и совсем не волновались о том, что за их весельем следит камера. Ролик опубликовал Telegram-канал «Сочи № 1».
Кстати, возможно на кадрах вовсе не «дельфиньи догонялки», а зажигательные танцы млекопитающих. Ведь, как известно, дельфины обладают очень хорошим слухом.