Дельфин завалил людей подарками. Он соскучился на карантине. Видео

Один из семи горбатых (китайских) дельфинов австралийского Barnacles Dolphin Centre по кличке Мистик начал приносить людям подарки после того, как посетители вернулись в морское кафе в результате отмены карантина 16 мая. Разумеется, он выпрашивает подачки, но смотрители уверены, что дельфин просто заскучал без общения.

Как рассказали Daily Mail волонтеры центра, Мистика этому никто не учил, он сам сообразил, что если принесет со дна что-то любопытное, то получит вкусненькое и дополнительно внимание. Сотрудники убеждены, что Мистик припрятал на дне целую коллекцию находок, так как за день может принести до десяти предметов — обломки кораллов, ракушки и бутылки.

Мистик приносит подношения в зубах или во рту, а затем бросает в сторону людей. Если это слишком далеко, он снова берет предмет и подплывает с ним поближе.

Возможно, волонтеры правы, и дело не только в желании дельфина получить кусок рыбы. До карантина он вел бурную общественную жизнь — ежедневно в центр приезжали до 200 посетителей. Вместе с Мистиком приплывает еще один дельфин, но второй самец подарки не носит. Он просто крутится рядом в надежде, что ему тоже что-нибудь перепадет.

29-летний Мистик появился в Barnacles Dolphin Centre, который был основан в начале 1950-х годов, малышом. Вместе с мамой он приплыл в бухту в 1991 году. Дельфин довольно заметен — в 2007 году акула его изрядно потрепала, лишив части хвоста и спинного плавника.

Панды, гориллы и орангутанги из Московского зоопарка так заскучали без посетителей, что начали подходить к служителям зоопарка, чтобы получить свою толику внимания.