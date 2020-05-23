Дельфин завалил людей подарками. Он соскучился на карантине. Видео
Как рассказали Daily Mail волонтеры центра, Мистика этому никто не учил, он сам сообразил, что если принесет со дна что-то любопытное, то получит вкусненькое и дополнительно внимание. Сотрудники убеждены, что Мистик припрятал на дне целую коллекцию находок, так как за день может принести до десяти предметов — обломки кораллов, ракушки и бутылки.
Мистик приносит подношения в зубах или во рту, а затем бросает в сторону людей. Если это слишком далеко, он снова берет предмет и подплывает с ним поближе.
Возможно, волонтеры правы, и дело не только в желании дельфина получить кусок рыбы. До карантина он вел бурную общественную жизнь — ежедневно в центр приезжали до 200 посетителей. Вместе с Мистиком приплывает еще один дельфин, но второй самец подарки не носит. Он просто крутится рядом в надежде, что ему тоже что-нибудь перепадет.
29-летний Мистик появился в Barnacles Dolphin Centre, который был основан в начале 1950-х годов, малышом. Вместе с мамой он приплыл в бухту в 1991 году. Дельфин довольно заметен — в 2007 году акула его изрядно потрепала, лишив части хвоста и спинного плавника.
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