«Декстер» высказался о финале предыдущего сезона

Актер, исполнивший роль «Декстера», Майкл Си Холл рассказал о своих впечатлениях от финала предыдущего сезона. По его словам, сериал не вызвал у него хороших эмоций. Об этом сообщило ИА НСН.

Последняя серия вышла 22 сентября 2013 года. При этом многие остались не в восторге от этой концовки. Некоторые журналисты отметили, что это один из самых худших финалов телевизионных шоу.

Майкл Си Холл отметил, что разделяет негативные эмоции поклонников сериала. По его мнению, многие вопросы сериала остались без ответа. Он заявил, что его радует лишь наличие открытой концовки, так как появляется возможность снять дополнительный сезон.

Девятый сезон сериала «Декстер» выйдет уже 7 ноября. Он расскажет о событиях, которые произошли спустя десять лет после событий предыдущего сезона.

Ранее актер Уилл Смит анонсировал на своем YouTube-канале документальный сериал о самом себе под названием «Лучшая форма моей жизни». В сериале Смит расскажет о своем пути к успеху, своих внутренних проблемах и поделится самым сокровенным.