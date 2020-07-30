Ученые назвали пять новых видов мух в честь героев киновселенной Marvel и их создателя Стэна Ли. Теперь в мире насекомых есть свои Локи, Тор и Дэдпул.

Как сообщается на портале государственного объединения научных и прикладных исследований Австралии, эти насекомые относятся к семейству ктырей (Asilidae). Это двухкрылые хищные насекомые, похожие на мух или стрекоз. Встречаются они только на территории Австралии.

По словам эксперта объединения Хуаниты Родригес, новые названия мух не только забавны, но также имеют важное значение. Понимая разницу между видами можно спасти их жизнь и свою.

Вид Daptolestes leei, авторы назвали, чтобы отдать дать недавно умершему автору комиксов Стэна Ли. По их словам, о создателе вселенной Marvel им напомнили отметки вокруг глаз и белыми усики.

Вид Daptolestes bronteflavus в переводе с латыни означает светлый гром или белокурая молния. По праву названа в честь Тора, бога грома, которого в фильме играет Крис Хемсфорд.

Муха Daptolestes illusiolautus (означает элегантный обман) получила название в честь Локи, бога хитрости из германо-скандинавской мифологии.

Вид Daptolestes feminategus (женщина, облаченная в кожу) отдали персонажу Черной вдовы. Персонаж Наташи Романофф всегда облачен в обтягивающие, зачастую кожаные костюмы.

Муху вида Humorolethalis sergius назвали Дедпулом. По словам ученых, данный вид мух — это насекомые-убийцы. О киногерое им также напомнили вкрапления на спине, напоминающими маску Дэдпула.

«В переводе с латинского оно звучит как смертельный юмор и происходит от латинских слов „humorosus“ означающих влажный или мокрый, а „lethalis“ — мертвый», — пояснили биологи.