Дед Мороз рассказал, что подарит Путину

Дед Мороз из Великого Устюга осмотрел на Тверском бульваре фотовыставку ТАСС и провел новогоднюю пресс-конференцию. Он рассказал, сколько получает писем, какие подарки просят дети и какой презент приготовил для президента России Владимира Путина.

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Главный волшебник России Дед Мороз осмотрел фотовыставку ТАСС под названием «Новогоднее настроение». Корреспонденты агентства побывали в разных регионах страны и показали, как в них готовятся отмечать Новый год. На фотоэкспозиции есть снимки с праздничного шествия Дедов Морозов в Ростове-на-Дону, «Дедморобусы» из Санкт-Петербурга и новосибирский Дед Мороз в местном океанариуме.

На ставшей традиционной пресс-конференции Дед Мороз рассказал, что в новогоднем путешествии посетит около 50 городов России. Он также назвал самые популярные пожелания детей.

«На дворе XXI век — просят и роликовые коньки, и сотовые телефоны, и планшеты. Но и писем простых, хороших тоже приходит большое количество. Ребята просто просят здоровья родным, здоровья близким — и это просто здорово», — цитирует Деда Мороза РИА ФАН.

Волшебник из Великого Устюга рассказал, что хотел бы подарить президенту России.

«Здоровья, благополучия и всего самого наилучшего. Президент дела государевы вершит, ну а я — сказочные. Если мы будем помогать друг другу, то все будет ладно и складно», — приводит его слова РИА «Новости».

В этом году на почту в Великий Устюг пришло три миллиона 664 тысячи писем.

По китайскому календарю 2020 год считается годом Белой Металлической Крысы. Дед Мороз отметил, что нужно оставить все печали и огорчения, а новый год встретить с «чистой белой душой» и начать все с нового листа.