Дед Мороз назвал топ-3 детских желания

В 2019 году больше всего дети в качестве подарка хотят получить современные гаджеты — телефоны, электросамокаты, игровые приставки. На втором месте оказались домашние питомцы.

Новогодняя почта: в парках Москвы можно будет отправить письмо Деду Морозу Подробнее

Один «мальчик Володенька» 36 лет попросил у Деда Мороза BMW X5. Повелитель холода и подарков не растерялся и спросил у него, хватит ли у него сил, чтобы машину на веревочке катать. «Володенька» сразу впал в отчаяние.

«Я-то знаю, что вы взрослые вырастаете продолжаете по-прежнему мне писать письма. Для меня ведь все равны, и большие и малые», — сказал Дед Мороз.

Письмо ему можно отправить по обычной почте, а с 25 ноября в 17 московских парках появится специальные ящики для почты Деда Мороза. Организаторы гарантируют, что все письма доставят по назначению до 13 декабря.