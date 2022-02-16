Датский принц Феликс снялся для рекламы ювелирного бренда

Принц Дании Феликс, который на данный момент занимает восьмое место в линии престолонаследия, попробовал себя в качестве модели. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Marie Claire.

Молодой человек является ребенком принца Иоахима и его первой жены Александры, графини Фредериксборгской. Юноша стал рекламным лицом ювелирного бренда Georg Jensen.

Во время фотосъемки он представил новую коллекцию шейных цепочек. Такой опыт стал для принца первым, в то время как его 22-летний брат Николай уже неоднократно принимал участие в подобного рода съемках.