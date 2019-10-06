Датский хоккеист совершил каминг-аут

По признанию спортсмена, после сделанного признания он готовится к нападкам со стороны болельщиков. При этом, как отметил хоккеист, он твердо намерен отстаивать свои интересы и продолжать свою спортивную карьеру несмотря ни на что.

Каминг-аут, чтобы покорить мир. Как Тедди Квинливан стала первым трансгендером Chanel Подробнее

«Я готов постоять за себя и других, еще не признавшихся геев. <…> Можно запросто быть геем и играть в хоккей», — рассказал Ли-Ольсен в эфире телеканала.

Игрок датской хоккейной команды стал первым в мире действующим хоккеистом, который объявил о своей нетрадиционной ориентации. В прошлом сезоне в составе «Рунгстед Сайер Кэпитал» Ли-Ольсен стал чемпионом Дании по хоккею.

В сентябре стало известно о том, что трансгендерная модель из США Тедди Квинливан попала на обложку известного журнала Paper. На фотографиях она предстала в образе британской королевы Елизаветы II, который дополнили несколько корги.

В августе Тедди Квинливан стала первой открытой трансгендерной женщиной, представившей модный дом Chanel. Она снялась в косметической рекламной кампании Summer Look.