Датские ученые нашли следы 1850 извержений вулканов в Антарктиде и Гренландии

Ученые из Копенгагенского университета в Дании обнаружили следы 85 гигантских извержений вулканов в Антарктиде и Гренландии. Им удалось это сделать благодаря анализу ледяных кернов на данных территориях, сообщило издание Planet Today.

Для исследования ученые отобрали три ледяных керна, которые охватывали последние 60 тысяч лет. Они отметили, что следы кислотных дождей в разных частях Земли позволяют оценить масштаб произошедших событий, написал сайт «ПолитЭкспресс».

Благодаря анализу специалистам удалось выявить следы 737 извержений вулканов в Антарктиде и 1113 в Гренландии. Примерно 85 мощных выбросов имели силу более семи баллов по шкале активности. К тому же исследователям удалось обнаружить следы двух неизвестных вулканов, которые превосходят выбросы в Оруануи.

В заключении они пришли к выводу, что ледниковый период отличался значительной вулканической активностью, что расходится с имеющимися на данный момент представлениями.