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    18 марта 2022, 15:12

    Датские ученые нашли следы 1850 извержений вулканов в Антарктиде и Гренландии

    Оксана Лавнюженко

    Ученые из Копенгагенского университета в Дании обнаружили следы 85 гигантских извержений вулканов в Антарктиде и Гренландии. Им удалось это сделать благодаря анализу ледяных кернов на данных территориях, сообщило издание Planet Today.

    Датские ученые нашли следы 1850 извержений вулканов в Антарктиде и Гренландии

    Для исследования ученые отобрали три ледяных керна, которые охватывали последние 60 тысяч лет. Они отметили, что следы кислотных дождей в разных частях Земли позволяют оценить масштаб произошедших событий, написал сайт «ПолитЭкспресс».

    Благодаря анализу специалистам удалось выявить следы 737 извержений вулканов в Антарктиде и 1113 в Гренландии. Примерно 85 мощных выбросов имели силу более семи баллов по шкале активности. К тому же исследователям удалось обнаружить следы двух неизвестных вулканов, которые превосходят выбросы в Оруануи.

    В заключении они пришли к выводу, что ледниковый период отличался значительной вулканической активностью, что расходится с имеющимися на данный момент представлениями.