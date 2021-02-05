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    05 февраля 2021, 13:03

    Даны советы, как избавиться от налета на утюге

    Алена Макаренко

    Как избавиться от неприятного налета на утюге, не испортив при этом бытовой прибор? Советы перечислил сайт «Утро.ру».

    Существует несколько вариантов, как быстро почистить утюг от нагара. Для этой процедуры понадобятся зубная паста, старая зубная щетка, сода и соль.

    Например, можно прогреть утюг, после нанести зубную пасту на загрязненную поверхность и несколько раз пройтись щеткой. Через несколько секунд нагар начнет постепенно сходить. Пасту нужно оставить на некоторое время. Затем рекомендуется взять тряпку и емкость для воды, намочить ткань и протереть ей подошву утюга.

    Другой способ подразумевает использование пищевой соды. Нужно опустить зубную щетку в порошок, а потом тереть ей в области темного налета.

    Для третьего способа пригодятся соль и кухонное полотенце. В таком случае нужно положить столовую ложку соли на полотенце. Затем нагревайте утюг и гладьте одежду.

    Важно помнить, что при нагревании налет оставляет следы, пачкает ткани. Таким образом, портится и одежда, и сам бытовой прибор.