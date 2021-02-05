Даны советы, как избавиться от налета на утюге

Существует несколько вариантов, как быстро почистить утюг от нагара. Для этой процедуры понадобятся зубная паста, старая зубная щетка, сода и соль.

Например, можно прогреть утюг, после нанести зубную пасту на загрязненную поверхность и несколько раз пройтись щеткой. Через несколько секунд нагар начнет постепенно сходить. Пасту нужно оставить на некоторое время. Затем рекомендуется взять тряпку и емкость для воды, намочить ткань и протереть ей подошву утюга.

Другой способ подразумевает использование пищевой соды. Нужно опустить зубную щетку в порошок, а потом тереть ей в области темного налета.

Для третьего способа пригодятся соль и кухонное полотенце. В таком случае нужно положить столовую ложку соли на полотенце. Затем нагревайте утюг и гладьте одежду.

Важно помнить, что при нагревании налет оставляет следы, пачкает ткани. Таким образом, портится и одежда, и сам бытовой прибор.