Дамбу за 270 миллионов рублей построят в Великом Устюге

В Великом Устюге построят дамбу, которая защитит город от паводков. Регион получил федеральную субсидию на эти цели, написал сайт kp.ru.

В общей сложности на строительство дамбы потратят 270 миллионов рублей — из регионального и федерального бюджетов.

Строительство уже началось: укреплены берега реки Сухоны, ведется строительство шпунтовой стенки протяженностью 1,7 километра.

«Нам необходимо пережить еще одну весну 2022 года, когда будет продолжаться строительство дамбы. Весна будет тяжелой, так как на сегодняшний день мы фиксируем критически низкий уровень воды в реках Сухона, Юг и Малая Северная Двина, что может спровоцировать заторные явления на перекатах. Проводить противопаводковые мероприятия нужно уже сейчас», — рассказал губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.