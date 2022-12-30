Интересное 30 декабря 2022, 20:34 Далай-Лама рассказал, как получил от Будды шоколадку Далай-Лама XIV рассказал, как во время видения Будда одобрил его действия, подарив шоколад РИА «Новости»

Читать 360tv в

Далай-Лама XIV рассказал верующим о необычном видении. В нем Будда погладил его по голове и преподнес ему шоколадку. В эти дни в Бодхгае проходят зимние учения Далай-Ламы. Трансляцию уроков публикуют на русскоязычной версии сайта духовного лидера.

Объясняя собравшимся, как визуализировать перед собой Будду, Далай-лама рассказал о необычном случае, который произошел с ним несколько дней назад в тайском храме Ват Па. Он смотрел на изображение Будды, висящее на стене, когда почувствовал, что Будда одобрительно гладит его по голове и в качестве награды вручает ему шоколадку.

Реклама

«У меня было очень ясное видение этого события», — сказал верующим Далай-лама.

Реклама

Он добавил, что, если практиковать то, чему учил Будда, вполне логично предположить, что он будет доволен.

На учения в Бодхгаю, которые проходят с 29 декабря по 1 января, съехались паломники из 60 стран мира. Согласно буддистской традиции, именно в этом городе произошло просветление Будды.