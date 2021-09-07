Дайверы рассказали о поиске Янтарной комнаты

Польские дайверы Baltic Tech отправились в экспедицию к месту кораблекрушения немецкого крейсера в Балтийском море. Они надеются обнаружить там затерянную Янтарную комнату, которую вывезли из Санкт-Петербурга в период Второй мировой войны. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на материал Daily Mail.

Янтарная комната располагалась в Екатерининском дворце, неподалеку от Санкт-Петербурга. Она была возведена в XVIII веке. В период Второй мировой войны нацистские солдаты разворовали комнату, а корабль «Карлсруэ», на котором перевозили экспонаты, потерпел крушение 13 апреля 1945 года. На его борту находилось 360 тонн груза. На борту корабля были 1083 человека, при этом выжить удалось только 113. В прошлом году группа дайверов-любителей обнаружила останки этого корабля.

«Янтарную палату в последний раз видели в Кенигсберге (сейчас — Калининград. — прим. ред.). Если Германия хотела отправить Янтарную комнату через Балтийское море, то пароход „Карлсруэ“ был их последней возможностью», — рассказал руководитель экспедиции Томиш Стахур.

Ежедневно дайверы планируют совершать по 12 погружений. Исследователи надеются обнаружить Янтарную комнату.