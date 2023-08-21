Интересное 21 августа 2023, 13:06 Daily Mirror: пережившему клиническую смерть мужчине удалось очнуться благодаря воспоминаниям о матери

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У многих пациентов, находившихся в состоянии клинической смерти, возникают необычные видения. О них люди рассказали сайту Daily Mirror.

Мужчине, который был в таком состоянии шесть минут, удалось очнуться благодаря воспоминаниям о матери. Также он отчетливо помнит сад с клочьями травы вместо цветов и детскую площадку.

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Другой переживший клиническую смерть пациент рассказал, что перед его глазами возник образ покойного брата. Родственник просил его подняться, после чего мужчина пришел в себя, сообщило Utro.ru.