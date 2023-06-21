Интересное 21 июня 2023, 15:00 Дачники рассказали, как провести дождливое лето с пользой «ФедералПресс»: важно еще до начала дождей помочь растениям, которые не любят влажность

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Издание «ФедералПресс» собрало советы дачников, которые рассказали, как провести дождливое лето с пользой. В первую очередь они порекомендовали позаботиться о растениях, которые не любят повышенную влажность.

Это необходимо сделать еще до начала дождей. Дачники порекомендовали приобрести опилки и солому и уложить их по деревья. Таким образом земля будет дышать без создания парникового эффекта.

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Во время дождя хорошо усваиваются подкормки. Но стоит помнить, что поливать ими растения стоит не в период ливня, а сразу после него. Особенно актуально это для томатов, огурцов, капусты.

Кроме того, в дождливую погоду хорошо лечить деревья. Необходимо очистить штамбы от отмершей коры, залечить раны и маленькие дупла. Затем следует продезинфицировать стенки и дно трехпроцентным раствором медного купороса.