21 июня 2023, 15:00
Дачники рассказали, как провести дождливое лето с пользой
«ФедералПресс»: важно еще до начала дождей помочь растениям, которые не любят влажность
Издание «ФедералПресс» собрало советы дачников, которые рассказали, как провести дождливое лето с пользой. В первую очередь они порекомендовали позаботиться о растениях, которые не любят повышенную влажность.
Это необходимо сделать еще до начала дождей. Дачники порекомендовали приобрести опилки и солому и уложить их по деревья. Таким образом земля будет дышать без создания парникового эффекта.
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Во время дождя хорошо усваиваются подкормки. Но стоит помнить, что поливать ими растения стоит не в период ливня, а сразу после него. Особенно актуально это для томатов, огурцов, капусты.
Кроме того, в дождливую погоду хорошо лечить деревья. Необходимо очистить штамбы от отмершей коры, залечить раны и маленькие дупла. Затем следует продезинфицировать стенки и дно трехпроцентным раствором медного купороса.
Сад и огород
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