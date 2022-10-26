Дачникам в Ленинградской области посоветовали убрать овощи с огорода | 360°

Интересное 26 октября 2022, 17:46 Дачникам в Ленинградской области посоветовали убрать овощи с огорода

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В ближайшее время в Ленинградскую область придет серьезное похолодание, которое может уничтожить оставшийся урожай. Агроном Владимир Викулов дал советы о том, что делать с садом и огородом в этот период. Об этом сообщили «Невские новости».

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По словам специалиста, холод способен уничтожить теплолюбивые растения. Важно подготовить их к зимнему периоду и провести весь необходимый комплекс работ. Стоит укрыть и защитить от ветра вишню, черешню и абрикос. Кроме того, укрыть стоит и розы.