Дачникам рассказали, как побороть тепличного паутинного клеща

Паутинные клещи являются головной болью многих дачников. Они поселяются в теплицах, так как там созданы идеальные условия для их размножения. Дачникам рассказали, как побороть докучливых вредителей. Об этом сообщило «Утро.ру».

Из-за клещей листья растений могут вянуть и скручиваться, а на их тыльной стороне могут возникать белые пятнышки. Такие изменения негативно сказываются на урожае.

В борьбе с паутинными клещами могут помочь народные средства. Для этого можно использовать цветы цикламен, одуванчики или календулу. Необходимо порубить один стакан листьев и один стакан цветов растения, а затем сложить их в емкость. Туда нужно добавить полторы столовых ложки мыла и залить это все 500 миллилитрами воды. Раствору необходимо дать настояться на протяжении нескольких дней.

Спустя трое суток заготовку нужно процедить. Получившейся раствор нужно развести с водой в соотношении один к пяти. После нужно опрыскивать растения в теплице.