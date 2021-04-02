Дачникам рассказали, зачем обрабатывать смородину содой весной

Смородину весной нужно обработать обыкновенной пищевой или кальцинированной содой, чтобы обезопасить от насекомых и в будущем получить богатый урожай. Об этом сообщило «Утро.ру».

Чтобы приготовить содовый раствор, нужно в пластиковое ведро налить воду, температура которой будет держаться в районе +40…+50 градусов. В емкость нужно добавить соду в пропорции две столовые ложки порошка на литр воды. Туда же нужно добавить хозяйственное мыло и подсолнечное масло. Последний ингредиент поможет избавиться от грибка. После этого тщательно перемешиваем раствор и переливаем его в опрыскиватель. А дальше начинается обработка растения: необходимо распылять средство на ствол, ветви и молодые листья.

Обрабатывать смородину обязательно нужно до начала цветения и желательно в теплую безветренную погоду, утром и вечером.

Сода, в отличие от других препаратов для борьбы с вредителями, безопасна. Также это универсальное средство, которое помогает избавиться от насекомых и грибков, увеличивает урожайность культуры. Для этого в раствор надо добавить дрожжи, а потом обработать почву вокруг куста.