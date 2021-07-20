Дачникам рассказали, рядом с какими растениями нельзя сажать плодовые деревья

Плодовые деревья, как и другие растения в саду, требуют особого ухода. Часто дачники полагают, что на скудность урожая влияет плохая погода или отсутствие удобрений. Некоторые считают, что плодовые деревья просто заболели. Однако выяснилось, что их неудачные соседи тоже могут быть причиной неурожая. О том, как правильно ухаживать за садом, рассказало «Утро.ру».

Рядом растущие растения могут заражать болезнями своих соседей. Кроме того, они способны поглощать из почвы все питательные вещества и воду, не оставляя ее для других. Например, сливовому дереву вредно расти рядом с грушей, хвойными деревьями и березой. А абрикосу не нравится расти на одном участке с вишней, орехом или персиком. Зато они рады таким соседям, как яблоня, виноград и груша.

Вишня и черешня плохо плодоносит рядом с крыжовником, смородиной, яблоней и грушей. Яблони также не любят крыжовник и черную смородину. Зато отлично уживаются с персиком, черемухой, айвой, черешней, грушей и сливой. Ландыш и подсолнечник могут уничтожить урожай яблок.