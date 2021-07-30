Дачникам рассказали про правильную обрезку клубники

Россиян, выращивающих на своих дачах клубнику, предупредили о правильном обращении с растением. Сразу после плодоношения необходимо взяться за обрезку листьев. Для чего нужна эта процедура и как правильно ее проводить, рассказало «Утро.ру».

Обрезка положительно сказывается на общем состоянии растения, а также увеличивает его плодовитость. После избавление от старых листьев иммунитет клубники крепнет и подготавливается к зимнему периоду.

Чтобы правильно произвести обрезку, нужно руководствоваться следующими правилами. Во-первых, следует избавиться от стелющихся по земле листьев, сильно наклоненных побегов и поврежденных частей растения.

Во-вторых, нужно собрать листья в охапку и садовым серпом отсечь все ненужное с помощью одного легкого движения. Здесь нужно быть крайне аккуратным, чтобы не отрезать у растения важные части.

Дачникам рекомендуют оставлять пеньки высотой пять сантиметров. Еще больше укорачивать не стоит, так как могу повредиться генеративные почки. Усы, при этом, следует обрезать полностью.

Срезанная листа не подойдет для компоста, ведь на листьях могут находиться вредные микробы, угрожающие урожаю. Зеленную массу лучше всего отправить в костер.