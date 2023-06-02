Интересное 02 июня 2023, 16:14 Дачникам рассказали об опасностях, которые могут поджидать во время работы в саду «Ридус»: в почве, если она удобрена навозом, могут быть бактерии, вызывающие столбняк

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В почве, которая хорошо удобрена навозом, могут жить бактерии Clostridium tetani, которые вызывают такое опасное заболевание как столбняк. Об этом «Ридусу» рассказали специалисты.

Они порекомендовали дачникам и садоводам быть аккуратными со всеми острыми предметами, в том числе с шипами на розах.

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Плесень вида Aspergillus может скрываться в компосте, сене и вызвать аллергический альвеолит, известный как «легкие фермера». Особенно следует быть аккуратными пожилым людям и тем, у кого ослаблен иммунитет.

Для тех дачников, которые имеют на участке водоем, следует активно бороться с крысами. Эти грызуны распространяют в воде лептоспиры, вызывающие лептоспироз — инфекционное заболевание, сопровождающееся головной болью, лихорадкой, ознобом и рвотой.