Дачникам рассказали о правилах подзимнего посева моркови

Многие знают, что наиболее сладкой и вкусной вырастает та морковь, которую сажают под зиму. О том, какие правила необходимо соблюсти, чтобы урожай получился удачным, написало utro.ru.

Во-первых, дачникам рекомендуют проконтролировать срок посадки. Лучше всего это делать в конце октября, когда температура воздуха стабильно держится на отметках от +3 до 0 градусов. Самое главное — успеть посадить морковь до наступления холодов.

Во-вторых, стоит учесть, что для подзимней посадки лучше всего подойдут гранулированные семена. Дачникам будет их сеять значительно легче.

В-третьих, стоит позаботиться о выборе участка без ветра и на который падает много солнечных лучей. В том случае, если ранее на нем росли картофель, лук, капуста, томаты, огурцы или кабачки, морковь будет чувствовать себя еще лучше.

В завершении дачникам советуют периодически контролировать рост моркови, а при таянии снега убирать лапник и лишний мусор. После первых густых всходов необходимо проредить морковь и избавиться от сорняков.