Дачникам рассказали о правилах подготовки огорода к зиме

Земельный участок, на котором планируется посадка овощей, необходимо подготовить к зимнему периоду. Агроном Елена Назарова рассказала, что даже перед холодами огород нуждается в обработке от вредителей, а деревья в саду — в обрезке. Информация об этом появилась на официальном сайте мэра Москвы, написало «Утро.ру».

По словам Назаровой, опавшую листву обязательно нужно прибрать. Во время первого снега вредители-насекомые могут перебраться на посадки и навредить им. Также необходимо провести обрезание деревьев, но перед этим следует убедиться, что все листья полностью опали.

Перед обрезкой нужно удалить поврежденные побеги и сухие ветки, а также очистить стволы от мха и лишайника. Температура воздуха во время таких манипуляций должна быть не ниже восьми градусов со знаком минус.

Также следует уделить внимание теплицам. Все остатки с грядок нужно убрать, а верхний слой почвы снять и продезинфицировать помещение. Также под зиму можно посадить некоторые культуры.