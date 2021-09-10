Дачникам рассказали о главных ошибках при посадке лука

Осенью садоводы высаживают озимый лук. Однако не все делают это правильно. «Утро.ру» рассказало о главных ошибках во время посадки озимого лука.

В первую очередь для посадки этого растения необходимо дождаться подходящей температуры. В идеале температура должна достигнуть отметки в 5-8 градусов. Если слишком поторопиться, то у растения раньше времени взойдут ростки, которые не переживут зимние холода. Если же, напротив, высадить лук слишком поздно, то растение не приживется.

Также после покупки необходимо тщательно перебрать луковицы. Важно избавиться от гнилых. Для посадки подойдут те растения, которые имеют глянцевую поверхность и размер около двух сантиметров.

Важно также подготовить почву перед посадкой лука. При этом высаживать растение необходимо на возвышенной и хорошо освещаемой местности. Садоводам посоветовали избавиться от камней и сорняков. После необходимо удобрить почву килограммом перегноя и 15 граммами суперфосфата на один квадратный метр. Затем нужно перекопать почву.

Расстояние между остюжком должно быть примерно семь сантиметров, между севком — четыре сантиметра. Головки должны располагаться вплотную друг к другу.

Также на одной и той же грядке лук можно сажать только два года подряд. Не стоит использовать для высадки растения грядки, где раньше располагались картофель, чеснок, петрушка или бобовые.