Дачникам рассказали, когда стоит высаживать помидоры

Во время высадки томатов стоит обращать внимание на их сорт, а также климатические условия местности. О том, как правильно подобрать время высадки томатов, рассказало «Утро.ру».

Распространенное мнение гласит о том, что высаживать томаты в теплицу стоит в середине апреля. В таком случае всходы взойдут на четвертый-пятый день после посадки. Нужных размеров растение достигает примерно через полтора месяца. При этом высаживать томаты стоит в тот период, когда бутоны уже образовались, но цветки еще не успели распуститься.

В августе уже будет урожай, если высадить томаты в теплицу в середине мая. В центральной полосе России можно сеять семена уже в конце марта.