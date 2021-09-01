Дачникам рассказали, когда и как собирать свеклу

Специалисты отмечают, что из всех культур свекла хранится хуже всего. Со временем плоды становятся мягкими или начинают гнить. Также теряется сочный вкус свеклы. О том, когда и как ее нужно собирать, рассказало дачникам «Утро.ру».

Уборка урожая во многом связана с регионом и сортом свеклы. Некоторые дачники могут убирать свой урожай в конце сентября. По словам специалистов, это самый поздний срок. Рано собирать урожай также не рекомендуется, так как свекла будет пресной на вкус и быстро испортится.

Лучше всего собирать корнеплоды в солнечный и ясный день. А если вдруг ударят преждевременные морозы, свеклу следует убрать немедленно. Дачникам при этом советуют обратить снимание на ботву и стебли. Если они выглядят засохшими, то можно приступать к уборке урожая.

Для того, чтобы понять, что свекла точно созрела, необходимо выкопать один плод. Делать это лучше всего вилами, чтобы не повредить растение. Прежде всего следует собирать крупные плоды, маленькие можно оставить еще на неделю, чтобы они дозрели. Ботву рекомендуется срезать острым и чистым ножом.