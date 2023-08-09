Интересное 09 августа 2023, 10:44 Дачникам рассказали, какие главные дела надо переделать в огороде в августе Агроном Воробьев: в огороде должно что-то расти, либо надо положить мульчирующий слой

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Чтобы земля не зарастала сорняками, в огороде всегда должно что-то расти. Также можно создать мульчирующий слой для улучшения почвы пред наступлением осени. Об этом Teleprogramma.pro сообщил агроном Михаил Воробьев.

После того, как вы выкопали картофель или редис, необходимо положить в почву скошенную траву, а немногим позже — опавшие листья. Таким образом на земле образуется слой органических остатков.

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Еще один вариант — засеять землю горчицей или злаками. По словам специалиста, во время морозов растения погибнут, но почва останется безопасной и без сорняков.