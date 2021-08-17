Дачникам рассказали, как защитить капусту от вредителей

В августе капуста почти полностью созревает. Однако есть большой риск появления на растениях вредителей. Чтобы избежать этой проблемы, за капустой необходим тщательный уход. Об этом сообщило «Утро.ру».

Защитить растение от капустной мухи может сельдерей. Два килограмма стеблей необходимо порубить, положить в кастрюлю, а затем залить пятью литрами воды и поставить на огонь. Варить содержимое нужно на протяжении получаса, а после дать раствору остыть.

Получившийся настой нужно развести в пропорции два литра отвара на пять литров воды. Затем добавить в смесь половину столовой ложки мыла и 50 миллилитров молока. Растение стоит опрыскивать уже готовым раствором.

Еще одно средство сможет помочь от слизней. Необходимо 100 граммов острого перца измельчить, залить двумя литрами воды, а после оставить настояться. Спустя двое суток получившийся раствор стоит процедить, развести в десяти литрах воды и добавить туда столовую ложку мыла. Жидкостью нужно обработать кочаны.